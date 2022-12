Na Karpatskom pohári nesklamali. Slováci získavajú stratený rešpekt

V prvom zápase zdolali domáci výber 31:30 a postúpili do finále, v ktorom podľahli účastníkom januárových majstrovstiev sveta z Egypta 29:33. Samotní zverenci španielskeho trénera Fernanda Guricha sú so svojimi výkonmi na podujatí relatívne spokojní. "Odohrali sme dva dobré zápasy proti kvalitným súperom. Najmä ten druhý s Egyptom, s ktorým sa nestretávame každý deň. Myslím si, že sme podali celkom sympatické výkony.

"Ja som trochu sklamaný, lebo proti Egyptu sme my brankári až tak nepomohli chalanom. Bol to však pekný zápas, bojovali sme až do konca o každú loptu. Náš hlavný cieľ, získať si rešpekt, sme dosiahli už v dueli s Rumunmi.

Brankár Michal Martin Konečný významne prispel k triumfu nad Rumunmi, no so svojím výkonom vo finále nebol úplne spokojný.





Na chybách treba pracovať

Najlepší strelec slovenskej extraligy Juraj Briatka sa v zápase proti Rumunom zranil, no svojich spoluhráčov pochválil.

"Keďže sme zdolali Rumunov a uhrali dobrý výsledok s Egypťanmi, tak to vnímam pozitívne. Snažili sme sa plniť to, čo od nás tréner vyžadoval - agresívnu obranu, hrať rýchlo do protiútoku a v útoku byť neustále v pohybe bez lopty. To sa nám darilo.