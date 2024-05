Dominantý výkon hneď v úvode finále. Prešov nedovolil Považanom ani dvadsať bodov

Pavol Jano, tréner Prešova: "Teší ma, že sme doma získali prvé víťazstvo. Mohli sme vyhrať aj vyššie, ale som spokojný s výsledkom, s obranou i s tým, ako k tomu chlapci pristúpili. Hrali sme to, čo sme chceli. Z môjho pohľadu sa dá hrať ešte rýchlejšie, ale niečo si musíme nechať aj do ďalších stretnutí."

Václav Straka, tréner P. Bystrice: "Myslím si, že zápas nebol veľmi kvalitný ani z jednej strany. Zrejme sa prejavila dlhšia pauza, tímy sa postupne rozohrávali. Nám začiatok vyšiel. Žiaľ, vinou nepremenených šancí sme sa nedostali do náskoku. Naopak, Tatran sa po úvodnej štvrťhodine upokojil. My sme školácke individuálne chyby kopili celý zápas. Nezabalili sme to, bojovali sme, ale na víťazstvo to nestačilo."