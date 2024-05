Michalovce vstúpili do finále tesnou prehrou, šanca na Európsky úspech naďalej žije

Finále Európskeho pohára EHF - prvý zápas

Aj v druhom polčase boli domácim vyrovnaným súperom a rozhodujúci náskok získalo Elche až v záverečnej päťminútovke. Najlepšou strelkyňou Iuventy bola Patrícia Wollingerová so šiestimi presnými zásahmi.

Iuventa sa môže stať prvým slovenským tímom s triumfom v európskej pohárovej súťaži. V minulosti boli už štyri slovenské ženské tímy vo finále - Inter Bratislava v EPM 1980, Štart Bratislava v Pohári IHF 1987, Tempo Partizánske v Pohári IHF 1993 a Banská Bystrica v Pohári EHF 1998, no nikomu sa zatiaľ nepodarilo stať sa celkovým víťazom.

Zemplínčanky si vlani dostali v EP EHF do semifinále, teraz si postupom do finále o jedno kolo vylepšili svoje maximum v tretej najvýznamnejšej kontinentálnej pohárovej súťaži. Iuventa v prebiehajúcom ročníku súťaže až do zápasu v Elche nenašla premožiteľa.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Habánková na konci tretej minúty otvorila skóre v prospech Iuventy, favorizované domáce však otočili skóre na 5:3 vo svoj prospech.

Zemplínčanky hrali nebojácne a aj vďaka zákrokom brankárky De Almeidovej viedli päť minút pred prestávkou o tri góly 10:7.

Koncovka úvodného dejstva však vyšla lepšie hráčkam Elche, ktoré po štvorgólovej šnúre odchádzali do kabín s tesným náskokom 11:10.