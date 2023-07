Minulá sezóna ako zlý sen. Začiatok tejto je príjemnejší, Rečičár horúcim kandidátom na post kapitána Tatranu

Po nevyhnutnej operácii nutne pauzoval desať mesiacov. Momentálne je však už späť a v utorok štvrtého júla sa znovu zapojí do prípravy Tatranu Prešov na sezónu 2023/2024, v ktorej prešovskí hádzanári majú štartovať na medzinárodnej scéne v Pohári EHF, na domácej v Niké handball extralige a v Slovenskom pohári. Už v prvom zápase skončil.

Z ihriska do kabíny a potom aj do klubového autobusu som sa dostal len za pomoci spoluhráčov,“ opísal smolný moment, ktorý ho pripravil o celú predošlú sezónu Tomáš Rečičár.

Na časti mokrej palubovky som sa pri sólovej akcii pošmykol. Ľavé koleno mi vykrútilo do vonkajšej strany a na nohu som nemohol ani len dostúpiť.

„Minulá sezóna sa poriadne nerozbehla, no pre mňa však skončila ako v zlom sne. Na moment zhruba štvrťhodinu po prestávke zápasu na ihrisku KH Kopřivnice sa zabudnúť nedá.

„V živote som nebol operovaný a zrazu ma čakali dva operačné zákroky. Keď som počul ako som na tom, i predbežné prognózy o konci sezóny, veru ma to riadne zobralo,“ oživil spomienky hádzanár, známy svojím dravým a nebojácnym ťahom obranou súperov.

V skutočnosti ho ale preverí až tréningová záťaž už počas prípravného obdobia. Verím, že to bude v poriadku.“

Či už doma, ale aj na ihrisku finálového súpera na Považí,“ priznal T. Rečičár. „Aj mňa veľmi mrzí, ba aj riadne hnevá ako to napokon dopadlo.

„Iste, chodil som medzi spoluhráčov, snažil sa ich povzbudzovať, v niečom dohovoriť. Do zápasov som zasiahnuť nemohol, no prežíval som ich rovnako vehementne ako keby som na ňom bol. A možno aj ťažšie iba v tom hľadisku.

To rozladilo aj majiteľa klubu Miloslava Chmeliara. Preto oslovil Tomáša Rečičára, aby bol tým burcujúcim elmentom práve on. Na ihrisko pravda nemohol, avšak medzi chlapcami, ktorí ho stále brali i keď nehral, bol uznávanou personou.

Vrátiť sa to však už nedá. Pred Tatranom je ďalšia sezóna, do ktorej vkročí so zmenami v hráčskom kádri i na trénerskom poste.

Musíme sa na ňu pripraviť tak, aby noví hráči zapadli do hernej koncepcie i partie. Je tu však aj dosť šikovných mladých hráčov z vlastnej liahne. Verím, že spoločne znovu nadviažeme na tradične úspešnú cestu prešovskej hádzanej.“