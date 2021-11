Prvý zápas vyhrali o deväť gólov. Hádzanárky DAC sa tešili v Rakúsku

Európsky pohár žien - prvý zápas 3. kola

VIEDEŇ. Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda zvíťazili v prvom zápase 3. kola Európskeho pohára na palubovke rakúskeho UHC Stockerau 33:24. Odveta je na programe 20. novembra.

Duel bol vyrovnaný do stavu 4:4, potom sa odtrhli Dunajskostredčanky štvorgólovou sériou. Do konca prvého dejstva náskok ešte zveľadili a do šatní išli za stavu 15:10.

Slovenský tím dominoval aj po zmene strán, postupe zvyšoval vedenie a nakoniec triumfoval 33:24.