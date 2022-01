Proti Nórom nepôjdeme ako dobytok na porážku, tvrdí tréner Slovákov

KOŠICE. "Nebaví nás stále iba prehrávať. Uvedomujeme si, že zápasy v kvalifikácii ani príprave nám výsledkovo nevyšli. Chceme to však zmeniť a na ME zbierať body," vyhlásil kapitán slovenskej reprezentácie hádzanárov Ľubomír Ďuriš.

"Mal by som hrať na krídle. Taký je plán. Stať sa však môže všetko. Trénoval som aj na spojke a v posledných zápasoch sa mi tam celkom darilo. Mne osobne je to jedno. Hlavné je, aby sme uhrali čo najlepší výsledok," dodal Urban.

Ak by sa do zostavy dostali Marek Hniďák a Tomáš Smetánka, bola by to pre nich premiéra v reprezentačnom drese.

"Je aj takáto možnosť. Pre oboch by to bol veľký debut. S oboma som sa o tom bavil, mali by to zvládnuť, ak by nastúpili. Dôležité je, aby to ustáli najmä z psychickej stránky," skonštatoval slovenský tréner.

S Antlom si budú počas zápasu volať

Od Nórov očakáva, že zápas nepodcenia a nastúpia v plnej sile. Severania majú podľa Kukučku vyvážený tím, v ktorom je ťažké nájsť slabinu.

"Neprišli sem iba na výlet. Posledné roky majú najvyššie ambície. Potvrdiť to budú chcieť určite aj proti nám. Na druhej strane, my sa dopredu nevzdávame a nepôjdeme do zápasu ako dobytok na porážku," vyhlásil kormidelník Slovákov.