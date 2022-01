Nemeckí hádzanári sa sťažujú, testy na covid v Bratislave vyhodnocujú pomaly

"Laboratóriá nepracujú na maximálnu rýchlosť. Želáme si, aby to išlo rýchlejšie a prediskutovali sme to už aj s EHF," uviedol Kromer pre agentúru DPA.

BRATISLAVA. Nemecký hádzanársky zväz (DHB) požaduje rýchlejšie vyhodnocovanie výsledkov testov na koronavírus počas prebiehajúcich ME mužov na Slovensku a v Maďarsku.

Po pozitívnom teste hráča Juliusa Kühna, ktorý v Bratislave musel nastúpiť do karantény, absolvovala celá nemecká výprava v nedeľu PCR testy, no výsledky podľa Kromera nedostali až do pondelkového predpoludnia.