Straňovský ukončil reprezentačnú kariéru. V budúcnosti chce pomôcť slovenskej hádzanej

HLOHOVEC. Slovenskí hádzanári v stredu v Hlohovci podľahli favorizovanému Nórsku 23:33 a skomplikovali si tak šancu na postup na ME 2024.

Po derniére uviedol, že by ešte rád pomohol slovenskej hádzanej.

Mal som v hlave aj to, že mám menšie zranenie. Chcel som si však aspoň chvíľu zahrať, o tom je rozlúčka. Neprišiel som si posedieť na lavičke. Som rád, že mi dal tréner šancu."

Tridsaťsedemročný Novozámčan sa v stretnutí zapísal do streleckej listiny raz, šancu presadiť sa druhýkrát nevyužil v 36. minúte, keď zahodil sedmičku, napriek tomu však tento moment jeho dojmy z rozlúčkového stretnutia nepokazil: "Hralo sa mi dobre, prišlo veľa ľudí.

Snažili sme sa hrať to, čo sme si natrénovali, ale nestačilo to. Prehra o desať gólov je zrejme realita," zhodnotil duel Martin Straňovský.

"Bol to náročný súper, ktorý nás preveril v každej jednej hernej činnosti. Ťažko sa to hodnotí, keďže Nórsko patrí medzi najkvalitnejšie tímy na svete.

"Som sa podržal, chvalabohu. Prišlo veľa ľudí a aj celá moja rodina, takže to bolo pekné. Neprežíval som to nejako špeciálne, nechcel som sa rozplakať.

"Bolo veľmi veľa dobrých momentov. Som rád, že som tu mohol pôsobiť a vážim si každého trénera, ktorý ma nominoval do reprezentácie.

Straňovského gólová štatistika sa uzavrela na 579 góloch. So Slovenskom si zahral na ME i MS.

Keď mi niekto dá šancu, tak rád by som slovenskej hádzanej pomohol, pretože to potrebuje."

Straňovský by rád odovzdal svoje skúsenosti reprezentácii aj po hráčskej kariére.

Gurich: Odohral skvelú reprezentačnú kariéru

Kvalifikačné zápasy boli super. Na záverečných šampionátoch sa nám už až tak nedarilo, okrem MS v Chorvátsku.

Želám chlapcom, aby sa im v budúcnosti darilo a nech postúpia na nejaké majstrovstvá, aby zažili to, čo sme zažili my," povedal Straňovský, ktorého obrovský prínos v kabíne aj na palubovke vnímal aj hlavný kouč Fernando Gurich: "Je to fantastický profík, odohral skvelú reprezentačnú kariéru.

Pred sezónou mi povedal, že nám ešte pomôže, ale bude to jeho posledná sezóna v národnom tíme."

Krídelníka HK Košice čaká vo finiši klubovej sezóny séria o bronz s Bojnicami. "Dohodol som sa s trénerom, že ma bude trochu šetriť, pretože som nebol úplne v poriadku s nohou.

Bojujeme o bronzovú medailu s Bojnicami a čakajú nás dosť náročné zápasy, keďže Bojnice majú výhodu domáceho prostredia," dodal Straňovský, ktorý ešte neučinil rozhodnutie o tom, či bude sezóna 2022/23 poslednou v jeho kariére: "V najbližších dňoch sa rozhodnem, čo bude ďalej."