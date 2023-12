Gól roka 2023, číslo 4: Strelil exportný gól a išiel do Nemecka. Rodičia isto hlasujú, tvrdí

„Spomínam si na ten gól. Bol to jeden z najkrajších zásahov mojej kariéry. Spoluhráči mi neverili, ale podarilo sa mi to a uhrali sme aspoň remízu,“ zaspomínal Adrián Hoti.

ORAVSKÉ VESELÉ. V autobuse vravel, že strelí gól. Spoluhráči mu neverili, no on zaznamenal krásny zásah.

V minulosti hrával Hoti prvú ligu za dorast MFK Ružomberok.

„Je to jeden z mojich najväčších úspechov. Chlapec z dediny sa z tretej ligy dostal do prvej a odohral celú sezónu. Hrali sme o titul, no nakoniec sme skončili na štvrtom mieste. Bola to však nezabudnuteľná sezóna,“ zaspomínal 25-ročný futbalista.