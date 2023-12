Gól roka 2023, číslo 1: Zarmútil rodné mesto a je medzi TOP10 na Slovensku

Spoluhráči ho informovali, že mu dajú svoj hlas. „Uvidíme, ako to dopadne. Keby som nebol medzi najlepšími, nevadí,“ dodal.

TOMÁŠOV. Narodil sa v Pezinku, no dlhé roky hráva za Tomášov. Práve proti rodnému mestu strelil gól, vďaka ktorému je medzi TOP 10 v súťaži Gól roka 2023.

Na ukážkový gól si pamätá dobre. Trafil z 30-35 metrov, keď sa lopta k nemu odrazila po skrumáži v šestnástke.

„Skúšam to niekedy aj na tréningu, len sa to nie vždy podarí na bránu a lieta to hocikde,“ vravel pred časom s úsmevom krajný obranca Tomášova.

VIDEO: Martin Baďura kandiduje v súťaži Gól roka 2023