Gól číslo 4: Akrobacia ho fascinuje. V ťažkej pozícii zastrihal ako Ibrahimovič

HÔRKA. Máme tu ďalšie nožničky, za ktoré by sa nehanbil ani profesionálny futbalista. Marek Danišovský z TJ Baník Hôrka predviedol parádnu dávku akrobacie i pohotovosti. Loptu nemal, ako je v týchto situáciách zvykom, nad sebou, ale smerovala pomerne prudko za neho. Pre zakončujúceho hráča na prvý pohľad neriešiteľná situácia. Nie však pre Danišovského. Ten chrbtom k bráne dokázal v stretnutí na ihrisku Toporca vykúzliť trajektóriu strely, ktorú môžu vyučovať v škole. Možno z toho bude Gól roka 2022.

Slabšie video, ale šancu má „Potešilo ma to. Takisto podpora od známych, ktorí ma okamžite informovali, že videli môj gól a prajú mi, aby som to vyhral,“ vraví 25-ročný šikovný futbalista spod Tatier. Svojim konkurentom vystrúhal poklonu. „Sú tam veľmi pekné góly, chalanom patrí pochvala. V mojom prípade ma mrzí nižšia kvalita videa, gól je slabšie vidieť. Nebyť toho, šancu vyhrať by som mal možno vyššiu. Ale aj tak tam snáď nejaká je,“ pousmial sa. VIDEO: Gól Mareka Danišovského proti Toporcu

Počas doterajšej kariéry už podľa vlastných slov zaznamenal niekoľko pekných gólov. Poriadna dávka akrobacie však stavia zásah, s ktorým kandiduje v ankete Sportnetu, na úplný vrchol. „Vždy ma fascinovali akrobatické zakončenia - nožničky, voleje a podobne. S kamarátmi sme to skúšali na ihrisku v Hôrke, pokúšam sa o to aj v zápasoch. Zhruba pred rokom to skončilo asi meter od žrde. Už vtedy mi vraveli, že raz mi to tam padne. Teraz sa tak stalo,“ skonštatoval Danišovský, ktorý sa snaží čo-to odpozorovať aj od svojich futbalových vzorov.

„Odmalička som sledoval Zlatana Ibrahimoviča, je to môj top idol. Keď som videl jeho nožničky, skúšal som to aj ja. To isté platí o Cristianovi Ronaldovi. Vždy sa mi na nich páčili práve takéto akrobatické góly,“ prezradil. Hral v Poprade i Anglicku Marek Danišovský je futbalovým univerzálom. V jesennej časti VII. ligy Podtatranského futbalového zväzu nastupoval na pozícii v strede zálohy. Napriek defenzívnejšiemu zameraniu má na konte už osem gólov. Do Hôrky, ktorej je odchovancom, sa vrátil pred štyri a pol rokmi. V dorasteneckom veku nastupoval za neďaleký Poprad, ten v tom čase bojoval o postup do najvyššej súťaže.

Následne skúšal šťastie v zahraničí, dokonca v kolíske futbalu. V Anglicku bol hráčom Bracknell Town FC. „Keď som skončil v doraste Popradu, išiel som za mamou pracovať do Anglicka. Futbal mi začal chýbať, preto som sa začal zaujímať, kde by som mohol hrať. Podarilo sa mi vybaviť si skúšku a po pár tréningoch mi povedali, že môžem nastupovať za ich juniorský tím, teda kategóriu do 23 rokov,“ priblížil zaujímavú skúsenosť. Žiadne prehnané futbalové ambície v súčasnosti nemá, na profesionálny futbal nepomýšľa. Sústredí sa na materský klub.