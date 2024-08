Bolo to v Paríži naozaj brutálne? Tenisti predsa nemusia hrať všetko (glosa)

PARÍŽ. Olympijské hry v Paríži napísali niekoľko príbehov, na ktoré budeme spomínať. V tenise bol napríklad dojímavý zlatý bozk Kateřiny Siniakovej s Tomášom Macháčom, víťazov mixu. Všetko však také príjemné nebolo, pretože program, ale aj počasie, boli náročnými aspektami pre mnoho tenistov. Aký náročný je tenisový týždeň olympijských hier? Boli sťažnosti Barbory Krejčíkovej oprávnené? Dalo by sa s olympijským programom niečo urobiť? Nabitému týždňu v Paríži sa venuje nový diel rubriky Davida Vařílka s názvom 15:40, v ktorej glosuje aktuálne témy v tenisovom svete.

Tenisový kalendár sa výrazne zmenil Týždenné súperenie pod piatimi kruhmi prináša každé štyri roky zaujímavé tenisové divadlo. Nabitý a pre tenistov náročný program na olympiáde nedopraje chvíľku na oddych divákom, ale ani hráčom. Otázkou však zostáva, prečo sa o tom začalo hovoriť až teraz. Olympijský tenisový turnaj sa sedem dní totiž hrá už od roku 2000. Vtedy tenisti o medaily bojovali v Sydney a svoje prvé olympijské zlato z celkovo troch brali vo štvorhre sestry Williamsové.

Za 24 rokov sa svet tenisu z hľadiska nabitého kalendára zmenil tak, že z polovice nafúknutého balónika už je prefúkaná guľa pripravená prasknúť. Lenže práve táto skutočnosť nedovoľuje, aby si tenisti v Paríži alebo o štyri roky neskôr pod slávnymi písmenami Hollywoodu vychutnávali olympijskú atmosféru dlhšie. Jednoducho - odohrať a vypadnúť preč, späť do kolobehu turnajov ATP a WTA.

Nie je čas strácať čas Tenisti, ktorí sa rozhodli ísť do Paríža, museli oželieť jeden, možno aj dva turnajové týždne. Nie každý bol taký borec ako Lorenzo Musetti, ktorý sa so svojou finálovou účasťou v Umagu takmer nestihol na olympiádu presunúť, a s bronzovou medailou to určite neľutuje. Taylor Fritz zase oželel odpočet bodov za víťazstvo v Atlante a semifinále vo Washingtone. Ani on to po zisku bronzu vo štvorhre nemusí ľutovať. Možno by pomohlo zaviesť späť body do rebríčka za olympijský turnaj (naposledy to tak bolo v Londýne 2012), ale hry by stratili svoje kúzlo. Teraz sa totiž krásne ukazuje, pre koho je reprezentácia krajiny viac než peniaze a body.

Na príklade Fritza sme chceli však ukázať, že pokiaľ nechceme meniť tradičné umiestnenie Wimbledonu a US Open v kalendári , viac priestoru sa v lete olympiáde vytvoriť nedá. Navrhovaných desať dní od Krejčíkovej by sa však pri drobnom posune americkej šnúry dalo získať. November a december už ale nechcú nafukovať ani tenisti a už vôbec nie vedenie asociácií. Tie už sú aj takto dosť pod paľbou kritiky.

Každý podľa svojho uváženia "Je to ohromne zložitá téma, ktorá sa nedá len tak vyriešiť, ale tenista by na podobné veci mal byť pripravený," komentoval pre televíziu Nova program na olympiáde Tomáš Berdych. A je to tak. Je to šport a nielen tenisti majú náročný program na olympiáde. Náročné to majú aj ďalší športovci, napríklad plavci. Navyše hráčky a hráči sú v poslednom čase čoraz viac rozmaznaní. Veľké turnaje trvajú dlhšie a potom vám olympijský týždeň pripadá krátky, keď sa už pomaly všetky podujatia Masters hrajú takmer dva týždne. Kedysi odohrali tenisti v priebehu dvoch týždňov turnaj v Madride aj Ríme. Práve Krejčíková tam nastúpila na dvojhru a štvorhru a hádajte čo - tiež to zvládla a nesťažovala sa. V jej zápase proti Schmiedlovej sa prejavil nielen "brutálny" (len v úvodzovkách, nepreháňajme to) parížsky program, ale aj dlhé účinkovanie vo Wimbledone, de facto len jedna noc strávená doma v Ivančiciach, okamžitý presun do Prahy, krátke zrelaxovanie a hneď návrat do tréningového módu a štvorhra so Siniakovou.

Nie vždy však bol program proti nej, v osemfinále jej, naopak, pomohla únava Eliny Svitolinovej. Hrať dva zápasy za deň aj viackrát za sebou nie je atypické. Keď sa tenista na olympiáde rozhodne hrať viac než jednu kategóriu, musí s tým počítať. VIDEO: Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková získali zlato v mixe na OH Paríž 2024