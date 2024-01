V Bardejove si zahrali zaujímavé mená. Nechýbali legionári či reprezentanti

Z tých súčasných to sú Viliam Vrábel (DAC) a futsalový reprezentant Sebastián Bačo. V mužstve BFC nastúpil najstarší hráč turnaja Pavol Valko so svojím synom Oliverom a nechýbali ani legionári.

V drese Gerlachova hrali dvaja futbalisti zo Srbska (Stajič a Stošič), dvaja Ukrajinci (Dzhygalov a Ravlikovskyi) a Rus Venediktov.

Na palubovke s a predstavil aj súčasný kapitán treťoligového Partizána Michal Berecký. Ten pomohol Tatranu Prešov pri postupe do do druhej ligy. V Tatrane však neostal a vrátil sa do svojho materského klubu.

Sympatie si získali Mladé pušky

Prvenstvo z minulého ročníka obhajovalo „Catanacio“. Ľahkonohí a skvele technicky vybavení odchovanci košického futbalu hrali skutočne výborne, ale tentoraz to na víťazstvo nestačilo.