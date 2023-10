Lučenec jasne zdolal Nové Zámky, Leviciam zabrali ukrajinské posily

Skóre zápasu otvoril hosťujúci Rafanides, ešte do polčasu však Hudek a Pham Thanh otočili skóre v prospech domácich.

Kapitán Attila Fehérvári: "Zvládli sme zápas, aj keď si myslím, že to nebolo z našej strany dobré. Zámky prišli brániť a darilo sa im to v celku dobre. Ťažko sa nám presadzovalo, šance sme mali, ale nedokázali sme ich pretaviť do gólov. Dnes asi iba spokojnosť s tromi bodmi. O týždeň máme zápas jesene, potrebujeme sa pripraviť lepšie a verím, že aj diváci nás poženú za víťazstvom."

Leviciam proti Bardejovu zabrali ukrajinské posily, strelili tri zo štyroch gólov. Dima Fedyk bol najlepším hráčom na ihrisku, v tíme súpera sa blysol dvoma gólmi Loskot.

Šláger kola v ŠH FTVŠ nemal víťaza, aj keď Košičania v závere zahodili nemožné. Do rýchleho vedenia išli domáci, keď Buzek už v tretej minúte prekonal Obermana.