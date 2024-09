Milí priaznivci futbalu, vítam vás pri ďalšom pokračovaní MONACObet ligy, v rámci ktorého si sily zmerajú futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a FC ŠTK 1914 Šamorín.



FC ViOn Zlaté Moravce je na tom momentálne o poznanie lepšie, keď z prvého miesta vedie celú ligovú tabuľku. Zlaté Moravce odohrali už 8 zápasov, no prehrali len dvakrát. So ziskom 16 bodov tak majú 1-bodový náskok pred druhým Pohroním. Spolu s Petržalkou majú najpevnejšiu defenzívu ligy, keď inkasovali len 6 gólov. Sami ich pritom do sietí súperov nastrieľali dovedna 13.



FC ŠTK 1914 Šamorín sa drží v prvej päťke ligovej tabuľky a v prípade výhry za tri body by mohol Zlaté Moravce dokonca dorovnať. Znamená to teda jediné – Šamorín má v tejto chvíli 13 bodov za štyri výhry, jednu remízu a jednu prehru. Narozdiel od svojho súpera však odohral o jeden zápas menej. Hostia skórovali dovedna 10-krát a inkasovali sedem gólov.