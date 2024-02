Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 19. kola Niké ligy medzi Zlatými Moravcami a Banskou Bystricou.



FC ViOn Zlaté Moravce



Posledný tím najvyššej súťaže si dal v zime záležať, aby sa nejakým spôsobom vytiahol v tabuľke vyššie a nemusel prísť do styku s priamou záchranou. Pomôcť by mali výraznejšie zmeny v kádri. Mužstvo trénera Michala Hippa zažilo v rámci generálky na jarnú časť futbalový sviatok. ViOn vybehol na hraciu plochu Synot Tip Arény, kde sa stretol so Sláviou Praha. Slovenský klub prehral 1:4 a prišlo sa na neho pozrieť vyše 6 tisíc divákov.



MFK Dukla Banská Bystrica



Veľkou zimnou témou pod Urpínom bolo pokračovanie kanoniera Róberta Polievku. Slovenský reprezentant, ktorý vedie tabuľku strelcov ligy s 10 gólmi, bol už jednou nohou v Slovane Bratislava, ale kluby nakoniec nenašli spoločnú reč a nateraz si dali od toho pokoj. Samotný Polievka na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že verí v správne rozhodnutie ostať v Dukle a plne sa sústredí na druhú časť ročníka, v ktorej chce Banská Bystrica ostať v prvej šestke a rozbehnúť nadstavbu v skupine o titul.