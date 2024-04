Kam povedú Xaviho kroky? Španielskeho kouča si údajne vyhliadli v Taliansku

BRATISLAVA. Španielsky futbalový tréner Xavi Hernández, ktorý nedávno avizoval odchod z lavičky FC Barcelona po skončení aktuálnej sezóny, by teoreticky nemusel zostať dlho bez práce.

Podľa webu sport.pl s odvolaním sa na talianske médiá sa o služby 44-ročného kouča údajne zaujíma veľkoklub AC Miláno.



Xavi v januári oznámil, že má v úmysle opustiť katalánsky klub na konci tohto súťažného ročníka.

Odvtedy "blaugranas“ dosahovali výborné výsledky a až do minulotýždňovej odvety štvrťfinále Ligy majstrov proti francúzskemu Parížu Saint-Germain (1:4) dokonca neprehrali ani jeden zápas. To podnietilo španielske médiá k špekuláciám, že by napokon mohol zostať.