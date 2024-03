Prvý krok k dohode? Alonso absolvoval rozhovory s Bayernom, tvrdia Nemci

Nahradiť by ho mohol práve koču Bayeru Leverkusen, ktorý vedie tabuľku Bundesligy s 10-bodovým náskokom pred Mníchovčanmi.

MNÍCHOV. Nemecká televízia Sky v pondelok informovala, že vedenie Bayernu Mníchov uskutočnilo prvé rozhovory so španielskym trénerom Xabim Alonsom.

O služby Alonsa sa zaujíma aj FC Liverpool. Na lavičke "The Reds" po sezóne uzavrie úspešnú 9-ročnú kapitolu nemecký kormidelník Jürgen Klopp.

Podľa Sky by museli predstavitelia Bayernu zaplatiť za Alonsa odstupné až do výšky 25 miliónov eur, ak by chceli Španiela angažovať už v lete.

Tabuľka Bundesligy