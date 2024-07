Aston Villa nič nepodcenila. Futbalový sviatok v Trnave dopadol podľa očakávaní

Michal Gašparík, tréner Trnavy: „Zážitok sú ľudia, ktorí takmer vypredali štadión na Slovensku na prípravný zápas. Klobúk dole pred majiteľom a vedením klubu, že sa podarilo priniesť takéhoto súpera.

Začiatok zápasu sme nemali zlý, celkom sme im odoberali lopty. Nechceli sme zaliezť hlboko, chceli sme hrať čo najvyššie, pokiaľ sa dalo. Len potom v prechodovej fáze sme nevyriešili nejaké situácie a dostali sme lacný gól. Že sa to tam odrazilo.

V druhom polčase dali inú zostavu, o niečo kvalitnejšiu, čo bolo cítiť. Znova sme chceli hrať vysoko, tam sa ukazuje akých kvalitných má súper hráčov. A to nie sú úplne tí, ktorí hrajú v základnej zostave. Pokiaľ vy hráte vysoko, vybehnete na brankára, on vám to okamžite prestrčí a majú voľného hráča. Snažili sme sa vo vysokom presingu, ale pokiaľ z toho vyšli, bolo z toho zakončenie ako gól na 3:0.

Chalani to však odmakali. Cítim z nich väčšie sebavedomie. Cez polčas som im hovoril: A čo keď je to Aston Villa. Dá sa s nimi trochu viac hrať. Podržať niekedy loptu a hlavne vyriešiť situácie, aké sme mali v druhom polčase. Dorastenec Bukovský mohol dať gól, bola by to pekná bodka sa prípravným zápasom.“