Tbilisi prišiel o výhru v závere, Swift uhral remízu na súperovej pôde

BRATISLAVA Futbalisti albánskeho Partizani Tirana vyhrali v úvodnom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) na ihrisku andorrského Atletic Escaldes 1:0.

Luxemburský Swift Hesper, ktorý vypadol v 1. predkole Ligy majstrov so Slovanom Bratislava, remizoval na pôde waleských The New Saints 1:1.

Hamrun Spartans z Malty zdolali v ďalšom dueli gruzínske Dinamo Tbilisi 2:1.