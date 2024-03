Ludha ani Holec víťazstvo svojho tímu nevychytali, gólovo sa presadil Rusnák

Česká liga - 25. kolo:

FK Mladá Boleslav - FC Zlín 3:2 (2:1)

Góly: 11. Pulkrab, 15. Ladra, 90.+5 Jawo - 39. Schánělec, 90.+1 Vukadinovič

/Kadlec celý zápas (MB)/

FC Hradec Králové - MFK Karviná 2:1 (1:1)

Góly: 25. Harazim, 65. Spáčil - 35. Klíma (vl.), ČK: 45.+3 Memič (Karviná)

/Čmelík do 90.+1 + ŽK, Dancák do 62. min + ŽK - Holec a Krčík celý zápas, Regáli do 46. min, Ivan od 76. min/