Weiss reagoval na Calzonu: Nemusí urážať všetkých, čo urobili predtým viac ako on

„Keby sem prišiel, tak mu rád podám ruku a vypijem si s ním kávu, ale nech si váži ľudí, čo tu robia,“ dodal Weiss. Aj on sa v minulosti pustil do kritikov a použil aj tvrdšie sláv.

Prasklo mu srdce

Zastal sa aj Róberta Maka, ktorého tréner Calzona na ME nenominoval za jeho vyjadrenie cez médiá.

„Ak by Róbert Mak nedal gól v kvalifikácii proti Islandu, tak by možno on (Calzona, pozn.red.) už dnes nesedel na lavičke,“ dodal Weiss.

„Povedal si iba svoj názor. Nepovedal nič zlého na trénera, ani na vedenie Slovenského futbalového zväzu,“ dodal Weiss. Calzona medzi kritikov zaradil aj ďalšie osobnosti, ktoré dnes pôsobia v štruktúrach Slovana, konkrétne trénera brankárov Jána Muchu a funkcionára Róberta Vitteka.

„Tak isto ako môj syn, Vittek, či Mucha. My sme mu neurobili nič,“ dodal Weiss.

„Že sa rozhodol nenominovať Vlada (syna), ktorému skoro prasklo srdce. Ale aj mne, aj mojej žene. To však beriem. Bolo to jeho rozhodnutie. Ok. Majstrovstvá Európy mu vyšli. Slováci boli lepší ako Anglicko a za to mu úprimne gratulujem.“