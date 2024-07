Vidím na tvári Borbélyho, že je agresívny. Má osobné záujmy. Škrtel začal zle, tvrdil Calzona

Talian v službách Slovenska pochválil svojich hráčov a fanúšikov. Hovoril o hrdosti a vízii do budúcnosti. V závere však poslal tvrdý odkaz svojim kritikom. "V tejto krajine je asi desiatka ľudí, ktorí nechcú dobre slovenskej reprezentácii, aj Martin Škrtel začal zle," opisoval Calzona na tlačovej konferencii.

Slovensko pod vedením trénera FRANCESCA CALZONU dokráčalo až do osemfinále EURO 2024 (ME vo futbale). Zaujalo atraktívnym a odvážnym herným štýlom a takmer vyradilo aj favorizovaných Angličanov.

Ako vysoko si ceníte tento úspech vo vašej kariére?

Vždy som tvrdil, že môj tím musí hrať v prvom rade dobrý futbal. Stále to opakujem. Výsledky sú následkom dobrej hry. Zlepšujeme sa. Som rád, do akého bodu sme sa dostali. Ešte sme nehrali proti súperovi, ktorý by nás prehral dlhšie ako 25 minút.