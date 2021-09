Prvé dresy Škrtel ihneď vypredal. Trnava nestíhala dopĺňať

Dá sa to. Študoval som počas môjho angažmánu v Česku. Spravil som si najprv bakalársky titul. Posledný ročník som si dokončil, keď som už hral v poľskom Górniku Zabrze. To už bolo na inžiniera. Dochádzal som diaľkovo.

Profesionálni futbalisti zvyčajne tvrdia, že popri kariére sa nedá chodiť do školy. Vy ste vyštudovali vysokú školu v odbore marketingová komunikácia. Ako sa vám to podarilo?

Prečo práve ekonomický smer?

Škola bola v Moste a v Prahe. Mal som to blízko k štadiónu a tiež v meste, kde som býval. Bola to trošku aj náhoda. Keď som však potom prišiel na Slovensko, chcel som to skĺbiť aj s učiteľstvom. Oboch rodičov mám učiteľov. Spravil som si dodatočne ešte aj pedagogické minimum. V budúcnosti to môžem reálne využiť, že by som trebárs niekde v škole učil.

Ako na to reagujú vaši zverenci. Nevolajú vás pedagóg či inžinier?

Už teraz nie. To skôr platilo, keď som bol ešte hráč. Možno to väčšina kabíny ani nevie.

Nakoľko vám pomáha vzdelanie pri trénerstve?

Súčasťou trénerského remesla je byť aj pedagóg a psychológ. Absolvoval som dvakrát štátnice, tak azda z toho aj niečo využijem.