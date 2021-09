Weiss kritizoval detinské chyby. Pozeral sa ako v kine, vravel

„Mráz bude dávať za Slovan góly, na to vám podpíšem bianko šek. Bude platný,“ vyhlásil Weiss na tlačovej konferencii po zápase. Tréner Slovana si Mráza vytipoval ako posilu, rozhodol sa naňho vsadiť, verí mu.

A v nedeľu večer po viac ako troch rokoch skóroval v slovenskej lige. V najväčšom hite ôsmeho kola Fortuna ligy Slovan doma remizoval so Žilinou 2:2.

BRATISLAVA. Ešte pred troma týždňami nastúpil v talianskej lige proti slávnemu Laziu Rím. Útočník Samuel Mráz následne zamieril zo Spezia Calcio na hosťovanie do Slovana.

„Má zápal pre hru, je to dobrý chlapec a výborne trénuje,“ dodal.

Weiss v zápase proti Žiline šetril niekoľko kľúčových hráčov, v porovnaní so štvrtkovým zápasom Európskej konferenčnej ligy proti FC Kodaň spravil osem zmien.

V úvode tejto sezóny zamieril so Spezie, kde však nevydržal ani mesiac. Aj preto, že Weiss mal oňho veľký záujem.

V lete 2018 odchádzal z MŠK Žilina ako najlepší ligový strelec. Dal 21 gólov. Mal vtedy iba 21 rokov a zamieril do Empoli.

„Nebol tam hráč, ktorý by strhol ostatných. Za stavu 2:1 sme mali Žilinu zlomiť. Mali sme si to ukontrolovať skúsenosťami, čo sa nestalo,“ pokračoval bratislavský tréner.

Hlavne v prvom polčase sa hral atraktívny a útočný futbal. „Bol to pekný zápas pre divákov, ale nie pre mňa,“ cítil Weiss.

„Remízu beriem na seba, lebo som postavil veľa hráčov z lavičky. Zohratosť nie je taká, aká by mala byť. To sa však ani nedá,“ priznal tréner Slovana.

„Ale Križan sa naňho pozeral ako v kine. To sú obrovskú individuálne chyby,“ kritizoval tréner Slovana svojho obrancu.

„Bol to krásny gól, ale my sme tam spali,“ hodnotil Weiss

Neboli zvyknutí na tlak

Weiss pripomenul, že za Slovan hrať nie je jednoduché. „Platí to hlavne o mladých a nových hráčov. Vojtka, Križana či Hrčára.“

Podľa trénera Slovana neboli zvyknutí na tlak.

„Vo svojich predošlých kluboch boli dominantní, ale v Slovane sú jedni z dvadsiatich,“ povedal Weiss. Svojho súpera zo Žiliny chválil.

„Žilina bola v prvom polčase futbalovejšia, v druhom polčase sme boli lepší my,“ hodnotil Weiss.

Kým v predošlých troch vzájomných zápasoch kopal Slovan až štyri penalty, tentoraz ju zahrávali Žilinčania.

„Remízu si vážime a tešíme sa z cenného bodu," hodnotil žilinský tréner Pavol Staňo.

"Chceli sme tu síce zabojovať o tri body a v prvom polčase sme o tom aj mohli premýšľať, no na Slovane sa body zbierajú veľmi ťažko. O to viac si to ceníme," uzavrel Staňo.