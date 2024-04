Soták vulgárne zaútočil na Gašparíka, ten kontroval. Nechal som sa uniesť tvrdí tréner

”Železiari” si zo Štadióna Antona Malatinského priniesli do odvety jednogólové manko. Bolo isté, že ak chcú postúpiť, musia skórovať.

To sa im nepodarilo. Trnave stačila na postup do finále bezgólová remíza. Podbrezová si vytvorila viacero šancí, pomer striel bol 18:4. Spartakovci mohli ďakovať brankárovi Dominikovi Takáčovi.

Niečo tu budujeme, chýba nám kúsok, vraví Skuhravý

„Bol to presne také stretnutie, aké sme očakávali. Pre Podbrezovú to bol životný zápas, dala do toho všetko,” vravel po dueli tréner Trnavy Michal Gašparík pred kamerou JOJ Šport.

„Som hrdý na chalanov, keďže Podbrezová hrala výborne,” vravel s uznaním o súperovi.

„V dvoch zápasoch sme boli tri polčasy zo štyroch lepší, ale postúpila Trnava,” začal odpoveď pre JOJ Šport tréner Podbrezovej Roman Skuhravý.

„Chýba nám kúsok, aby sme takéto prekážky zvládali,” dodal.