Mesto je v provizóriu, klub má podlžnosti. Mužstvu sa však darí, nestratilo ani bod

Najdôležitejšie veci sa udiali v rozpätí dvanástich minút. Hostia sa ujali vedenia gólom Tomáša Ďuricu v 21. minúte. Už o dve minúty kopali domáci pokutový kop, no Róbert Berky netrafil bránu. V 27. minúte však vyrovnal Patrik Husanik a v 33. minúte pridal druhý gól Poltára Patrik Kulich.

POLTÁR, MÁLINEC, BRATISLAVA. Tri góly, jedna nepremenená penalta, dvanásť žltých kariet a množstvo emócií. To prinieslo okresné derby medzi TJ Sklotatran Poltár a TJ Jednota Málinec .

Nepremenená penalta

„Na začiatku zápasu sme spravili veľa zbytočných faulov, súper mal dosť štandardiek, čo vyvrcholilo inkasovaným gólom. Našťastie hráči zareagovali dobre, chceli hneď vyrovnať,“ uviedol pre Sportnet tréner Poltára Andrej Kamendy.

Trochu ho prekvapilo, že penaltu kopal faulovaný hráč Róbert Berky. „Určite si veril, zobral to na seba, no prestrelil bránu. Aj väčší hráči ako on už nepremenili jedenástku,“ poznamenal tréner Poltára.

Hostia však tento priebeh nedokázali využiť.