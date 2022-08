Trojica Slovákov sa teší z postupu, Plzeň si zahrá play off Ligy majstrov

BRATISLAVA. Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do play off Ligy majstrov. Po výhre na pôde Šeriffu Tiraspoľ 2:1 v prvom zápase zdolali moldavského súpera rovnakým výsledkom aj v utorok v odvete 3. predkola na svojom štadióne.

V domácom drese nastúpil od 73. minúty René Dedič, ďalší slovenský útočník Matej Trusa sa dostal na ihrisko v 90. minúte.

Plzeň sa v play off o postup do skupinovej fázy stretne s FK Karabach. Azerbajdžanských tím dokázal po domácej remíze 1:1 triumfovať na ihrisku Ferencvárosu Budapešť 3:0. Maďarský premožiteľ Slovana Bratislava v 2. predkole tak bude hrať play off o Európsku ligu.