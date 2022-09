Nedal gól a v závere pôsobil frustrovane. Mal som to premeniť, vravel Suslov

Remíza by na EURO 2023 v Rumunsku a Gruzínsku posunula slovenský tím.

BRATISLAVA. Po troch štvrtinách barážového dvojzápasu to vyzeralo nádejne. Slovenskí futbalisti do 21 rokov držali favorizovaného súpera z Ukrajiny na uzde. A výsledkovo mali navrch.

Slováci mohli ísť do vedenia už v úvodnej desaťminútovke. Po strieľanom centri Adriána Kaprálika sa vo vnútri šestnástky dostal k lopte Tomáš Suslov. Pozíciu si ešte vylepšil, ale mieril len do rúk ukrajinského brankára Anatolija Trubina.

„Bola to veľká šanca, mal som ju premeniť. Teraz to už nezmením,“ vravel Suslov po zápase v rozhovore pre JOJ Šport.

„V prvom polčase sme súpera nepúšťali do gólových príležitostí. My sme hrozili po rýchlych prechodoch. Veľká škoda, že sa nám nepodarilo skórovať,“ hovoril tréner slovenského výberu do 21 rokov Jaroslav Kentoš.

Rovnako ako v prvom stretnutí, kľúčové momenty prišli opäť krátko po prestávke. Tentoraz v neprospech Slovákov. V rozpätí šiestich minút inkasovali dva góly a súper sa dostal na koňa.