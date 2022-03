Kľúčový zápas reorganizačnej sezóny už v treťom jarnom kole

NOVÉ ZÁMKY, KALNÁ. Keď pred vyše pätnástimi rokmi prehrali Nové Zámky v dvojtisícovej Kalnej nad Hronom prípravný zápas rozdielom troch gólov, v štyridsaťtisícovom meste sa hovorilo o hanbe. Na sobotňajší zápas 19. kola tretej ligy Západ prichádzala štvrtá Kalná nad Hronom do Nových Zámkov v role favorita, ktorý si chcel upevniť tabuľkové postavenie a zaútočiť na bronzový stupienok. Lenže domáci Futbalový klub mesta Nové Zámky potreboval tri body ako soľ. Hoci išlo iba o tretie jarné kolo, pre Novozámčanov to mal byť kľúčový duel z pohľadu ďalšieho vývoja v reorganizačnej sezóne. Ak chceli reálne pomýšľať na zotrvanie v silnejšej tretej lige, tretiu jarnú prehru v rade si dovoliť nemohli.

Nové Zámky prezimovali na nádejnom siedmom mieste vďaka výbornej domácej bilancii (7 – 2 – 1), ale na ihriskách súperov sú skoro neškodní (1 – 0 – 8). V odvetách už stihli prehrať 3:0 v Novom Meste nad Váhom a rovnakým výsledkom aj predminulú nedeľu u ďalšieho tabuľkového suseda v Galante.

Pred súbojom s nebezpečnou Kalnou však trojbodová nádej na domácej pôde blikala. Tréner FKM Marián Süttö, ktorý prišiel minulé leto do amatérskych podmienok len tri dni pred prvým kolom, dokázal z mužstva vyžmýkať práve v domácich meraniach takmer všetko a ak by sa mu to podarilo aj proti Kalnej, Nové Zámky by sa vrátili nad reorganizačnú čiaru. Červeno-modrý KFC Kalná nad Hronom prichádzal sebavedomo a s nevídanou vizitkou 14 stretnutí bez prehry v rade, keď z deviatich zápasov vonku prehral iba dva (3 - 4 – 2). V Nových Zámkov nemal čo stratiť, naopak, mohol si dovoliť zdravo zariskovať. O prípadnom zimnom poklese formy tímu Miroslava Gregušku nemohlo byť ani reči, veď na jar už stihol doma zdolať v dohrávke z jesene Vráble (2:0) a potom aj Veľké Ludince (3:2), ktoré však mali ťažké srdce na rozhodcu ešte aj týždeň po vypätom okresnom derby. No a s tabuľkovým susedom Malženicami, ktoré sú farmou prvoligovej Trnavy, remizoval KFC doma 1:1.

Ľahkonohého Ridwana Sanusiho (v zelenom) strážili zadáci Kalnej ako oko v hlave, 19-ročný Nigérijčan však predsa len strelil jediný gól bojovného zápasu. (Autor: Gabriel Virág)

Aby sme sa držali faktov, treba si pripomenúť, že v jesennej časti Kalná zdolala Nové Zámky doma pri Hrone 2:0 a 2:0 zvíťazila aj v minulej sezóne v Nových Zámkoch. Lenže, lopta je guľatá a hlavne, ak chceli Novozámčania živiť nádej na udržanie sa v tretej lige čo najdlhšie, doma museli bodovať naplno. O to viac, že v odvetách majú výhodu domáceho prostredia iba sedemkrát, kým vonku hrajú až desať stretnutí. Šláger rozhodol 19-ročný Nigérijčan

FKM NOVÉ ZÁMKY – KFC KALNÁ NAD HRONOM 1:0 (0:0), 81. Ridwan Sanusi. 250 divákov. FKM: Nevolný – Petráš, Varga, Katunský, A. Palacka (57. M. Palacka), Obert (90. Haulík), Sanusi (90. Šarfický), Kucharovič (75. Švajda), F. Németh, Homola, Barta (79. Gažo). Tréner Marián Süttö. KFC: Dovec - Flídr, Szép (33. Szokol), Pecho, Kovchar, Mpofu (57. Borsuk), Spód, Bohuš, Londák, Vida, Ivanov. Tréner Miroslav Greguška.

Nebol to ešte zápas o všetko, obaja aktéri ale veľmi chceli triumfovať. Na ťažkom teréne to nebola ani oslava futbalu, keď najmä v prvom dejstve nechcel nikto urobiť chybu, no po prestávke sa opraty uvoľňovali stále viac a šancí pribúdalo. Tú prvú mal domáci Ridwan Sanusi ešte v prvom polčase, pozorného Samuela Doveca, ktorého získala Kalná len pred týždňom z FK Pohronie, ale neohrozil. Po prestávke už išlo do tuhého, v 66. minúte nechal rozhodca Sanusimu výhodu, ten z ľavej strany vnikol až do pokutového územia, loptu ponúkol Igorovi Obertovi, ale najskúsenejší hráč FKM tiež nemieril presne. Druhú veľkú šancu mali domáci ani nie o minútu, ale netrafil ani jesenný strelec Erik Barta. Potom sa dostali k slovu aj hostia, no príležitosť Artema Ivanova zneškodnil Mikuláš Nevolný. Súperi si nič nedarovali, každý myslel v prvom rade na zadné dvierka, no čas neúprosne bežal. Až prišla 81. minúta a pohotový gól 19-ročného ľahkonohého hrdinu Ridwana Sanusiho, ktorý po štandardke rozvlnil sieť z desiatich metrov. Kalňania potom vrhli všetko do útoku, ale striedajúci Róbert Szokol dobrú šancu nepremenil. Süttö: Moji hráči išli „na krv“ Domáce Nové Zámky si tretiu jarnú stratu v sérii dovoliť nemohli, no tabuľkové postavenie i aktuálna forma favorizovali technickejších hostí z Kalnej. Tí však proti húževnatému súperovi za očakávaniami trochu zaostali. Hralo sa na ťažkom teréne a hoci to do prestávky nebol okulahodiaci futbal, hráči FKM ukázali nesmierne odhodlanie a – v domácom prostredí – aj obrovskú túžbu pokoriť favorizovaného protivníka.

V zápase Nové Zámky – Kalná (1:0) sa hralo nadoraz. Prvý sprava v modrom šplímacher hostí Mpofu, ktorý pre zranenie nedohral. (Autor: Gabriel Virág)

Keď sa už zdalo, že sa im to nepodarí, deväť minút pred koncom ich rozjasal pohotový Ridwan Sanusi, 19-ročný futbalista z Nigérie, ktorý je hráčom prvoligovej Serede, ktorej sú Nové Zámky farmou. Zaslúžené víťazstvo 1:0 vrátilo FKM z desiatej priečky na siedmu, na ktorej strávili zimnú prestávku. Tréner FKM Nové Zámky Marián Süttö nezvykne prejavovať emócie, tesne po zápase Nové Zámky – Kalná nad Hronom (1:0), ale na ňom bolo vidno víťaznú úľavu. „Bol to pre nás veľmi náročný zápas so súperom, ktorý neprehral štrnásť zápasov v sérii. Naozaj som veľmi rád, že sme ho zvládli najmä emočne a myslím si, že ten jeden gól sme si určite zaslúžili. Moji hráči išli „na krv“, jednoducho, nemám k ich výkonu čo dodať.“

Novozámčania hrajú tretiu ligu prakticky v amatérskych podmienkach a kým súperi v zime zbrojili, FKM akurát tak vytiahol ďalších dorastencov. „Na Kalnú sme sa chystali a nastúpili na jar prvýkrát takmer v kompletnom zložení. Chýbal nám už iba ťažiskový stopér Lukáš Turan. Doma chceme byť v zápasoch behaví, agresívni, pre súperov nepríjemní a poviem, že dnes v našom tíme nebol výkon, ktorý by nezniesol nároky tretej ligy.“ Vo Vrábľoch proti ligistom z FC ViOn V najbližšom kole hrajú Nové Zámky vo Vrábľoch, ktoré sú béčkom FC ViOn Zlaté Moravce a vo Fortunalige bude práve reprezentačná prestávka... „Rátame s tým, že proti nám nastúpia s hráčmi prvoligového áčka, no ja verím, že budeme opäť v kompletnom zložení a niečo tam uhráme.“ Nakoniec, FKM je farmou ŠKF Sereď a možno tiež načrie hlbšie do prvoligového košiara. Doteraz chodili zo Serede ako-tak pravidelne dvaja hráči širšieho kádra ŠKF, spomínaný 19-ročný Ridwan Sanusi a 21-ročný odchovanec FK Krásna-Košice Matúš Katunský. Na udržanie sa nad reorganizačnou čiarou budú určite potrebné aj plusové body z ihrísk súperov. „Súhlasím, lenže na body z vonka v tejto súťaži už treba vyššiu kvalitu a aj viac skúseností v gólových situáciách. My sa do šancí aj dostávame, no často ich nedokážeme premieňať. Jednoducho, tieto veci sa len tak natrénovať nedajú. Nám ale pomáhajú napríklad aj víťazstvá, ako to proti Kalnej, ubojované a cez bolesť. Práve také nás zoceľujú,“ voľkal si po zápase Süttö.

Zeleno-biele Nové Zámky sa vrátili nad reorganizačnú čiaru. (Autor: Gabriel Virág)

Nové Zámky vstupovali do sezóny s oveľa skromnejším cieľom, ako figurovať po troch jarných kolách na siedmom mieste. „My sme hlavne nechceli skončiť na poslednej priečke, pretože tá vedie ešte do nižšej súťaže. A áno, siedme miesto v tejto fáze sezóny je pre mňa prekvapením,“ hovorí na rovinu tréner, ktorý viedol istý čas aj FC Nitra v prvej lige. „FKM nie je momentálne v stave, aby si mohol dovoliť angažovať napríklad rozdielového hráča , ako je Mpofu z Kalnej, ktorý je poloprofesionálom. Opakujem, my sme v zime akurát ostaršili dorastencov, aby mohli zaskakovať, keď je to potrebné. Osobne budem spokojný, keď budem mať k dispozícii káder, aspoň ako proti Kalnej a verím, že nejaké body dovezieme ešte aj z ihrísk súperov.“ No a to by mohlo znamenať, že o dvojskupinovej tretej lige by mohli vážnejšie začať uvažovať aj Nové Zámky. „Na takú súťaž by už ale musela prísť naozaj vyššia kvalita a trhať tento mladý kolektív by som nechcel. Tiež by sa muselo nabehnúť na iný tréningový proces. My budeme hrať do posledného kola určite naplno, na čo to bude nakoniec stačiť, to sa uvidí. Ak by sme skončili nad reorganizačnou čiarou, bol by to veľký úspech. A potom nech sa klub rozhodne, kde bude v budúcej sezóne chcieť hrať. To už však príliš predbiehame.“ Greguška: Medzi žrde trafili raz Jednoznačným cieľom rozbehnutej Kalnej nad Hronom je účasť v budúcosezónnej tretej lige Západ, čo potvrdil aj tréner KFC Miroslav Greguška. A hoci z tábora červeno-modrých bolo počuť na margo tesnej prehry v Nových Zámkoch rôzne emotívne hlasy (návšteva z Veľkých Ludiniec im ostro kontrovala), skúsený kormidelník sa vyjadroval výhradne k faktom. „Hlavnou príčinou našej prehry v Nových Zámkoch bolo to, že Ivanov, Szokol či Borsuk nevyužili svoje šance. Domáci medzi žrde poriadne ani netrafili a pred gólom po štandardnej situácii zohralo úlohu – podľa slov mojich hráčov – čiastočne aj šťastie.