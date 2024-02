Prvé kolá nemá rád a nelieta v oblakoch. Obhajovať sa nemá zmysel, radí kolegom

Veľmi, vôbec som to nečakal. Mal som za sebou náročný deň, pričom telefonát počas ktorého mi to bolo v podvečerných hodinách oznámené, som musel následne aj trochu vstrebávať. Ani som len netušil, že sa budú nejaké ceny udeľovať.

No a potom si preberiete takúto trofej a pozeráte sa na ňu doma a premýšľate, to ako fakt si toto vyhral??

Nie som veľmi človek, ktorý lieta v oblakoch. Nesmierne si to vážim a je to pre mňa obrovská pocta.

Nemrzí vás to?

Nepoznám vyrovnanejšieho človeka so životom ako som ja sám. Žiadne lietanie v oblakoch nikdy nebolo, nie je a ani nikdy nebude. Do zrkadla sa ale budem pozerať s hrdosťou, lebo si to právom zaslúžim bez ohľadu na to, či ma niekto rešpektuje, alebo nie.

Nikto to za mňa nedosiahol, neurobil, všetko som si vydrel, každému sa môžem smelo pozrieť do očí, no a v neposlednom rade, nikomu nemusím nič vysvetľovať, lebo nie každý si vysvetlenie aj zaslúži.

To isté odporúčam aj iným trénerom, ktorí čítajú tieto riadky s mylným domnením či predstavovou, že by sa mali pred všetkými obhajovať. Nerobte to. Nemá to nielen zmysel, ale ani význam. Nech si ľudia, ktorí za to nestoja, myslia čo len chcú.

Choďte si svojou cestou vlastných chýb, poučte sa z nich a uvidíte, že budete napredovať. Raďte sa s kolegami, meňte si názory, naučte sa počúvať v hlbšej podstate. Nechcite vždy vidieť iba detail o ktorom všetci tak veľa rozprávajú. Zo širšej perspektívy sa toho môžete dozvedieť ďaleko viac, ako sa domnievate.