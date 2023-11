Napätie pred rímskym derby stúpa. Sarri si rypol do AS, Mourinho reagoval

Po súboji vyhlásil, že jeho zverenci majú za sebou "vojnu", kým na hráčov AS vo štvrtok čaká v Európskej konferenčnej lige na pôde českého tímu Slavia Praha iba "priateľský zápas".

MILÁNO. Rímske futbalové kluby AS a Lazio síce počas hrali resp. hrajú zápasy v pohárovej Európe, omnoho viac pozornosti venujú nedeľňajšiemu derby v najvyššej talianskej súťaži Serie A.

"Ak by sa mal cítiť niekto urazený, tak je to Slavia Praha a nie ja. Tréner Sarri sa vyjadril tak, ako keby Slavia nemala kvalitu," reagoval portugalský kouč.

Sarri síce toľko úspechov nedosiahol, no Lazio v minulej sezóne svoj mestské rivala zdolala v oboch ligových zápasoch a v Serie A skončilo vyššie ako AS v každej z ostatných štyroch sezón. Pred nedeľňajším zápasom oboch súperov delí jediný bod. Obaja spomenutí tréneri v ostatnom období podrobili vedenie súťaže kritike za rozpis zápasov. Mourinho tak spravil po domácom súboji proti Slavii, keďže jeho zverenci počas víkendu potom podľahli Interu Miláno.

Teraz sa k nemu pridal aj Sarri. "Nemyslím si, že je to znak vysokej inteligencie z ich strany," povedal kormidelník Lazia.



Portugalský kouč AS pred nedeľou označil sťažnosť Sarriho ako neopodstatnenú. "Lazio má v porovnaní s nami k dobru 48 hodín, pretože hralo v utorok a my hráme až vo štvrtok. Teraz však nebudem kritizovať nikoho," dodal Mourinho.

