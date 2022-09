Taliani poslali Anglicko do B-čka. Podstatnejšie sú MS, vraví Mancini

MILÁNO. Futbalisti Talianska si udržali šancu na postup do Final Four Ligy národov. Na milánskom San Sire zdolali v piatok Angličanov 1:0 a spečatili tak ich zostup do B-divízie.

Hostia boli v úvodnom dejstve aktívnejší a snažili sa o vytvorenie príležitostí. Chýbala im však razancia v koncovke a bránku Gianluigiho Donnarummu výraznejšie neohrozili.

Rovnaký trend pokračoval aj po prestávke, no krátko pred uplynutím hodiny hry sa dostali k viacerým šanciam domáci. Jednu využil Giacomo Raspadori, ktorý si podržal loptu na hranici šestnástky po centri Leonarda Bonucciho a následne rozvlnil sieť hostí prudkou strelou.