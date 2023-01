Dvojnásobný víťaz Gólu roka: Padli krásne góly, všetkým strelcom držím palce

BRATISLAVA. Prvé dva ročníky súťaže Gól roka vyhral. Medzi najlepších tridsať strelcov sa dostal aj v roku 2022, no vo finálovej desiatke nefiguruje. „Po dvoch ročníkoch ma to trochu zamrzelo. No som rád aj za najlepšiu tridsiatku. Je to úspech a rád prepustím miesto niekomu druhému,“ pre Sportnet povedal dvojnásobný víťaz súťaže Gól roka Branislav Artim.

Spoluhráči si oddýchnu Futbalista Slávie TU Košice má v aktuálnej sezóne na konte dva góly. Verí, že v roku 2023 mu to bude padať viac. „Treba mať ciele. Tento rok to nevyšlo, no verím, že v ďalšom zas vyjde a dostanem sa do finálovej desiatky. Musím len poctivo trénovať, skúšať to a ono to príde,“ dodal ambiciózne 21-ročný útočník a zavtipkoval:

„Spoluhráči sú aj radi, že konečne nemusia neúnavne hlasovať. Tento rok im dám vydýchnuť a snáď budúce Vianoce ich zas budem otravovať.“ VIDEO: Zásah na pôde FK 09 Bacúch, vďaka ktorému sa dostal do TOP30 súťaže Gól roka 2022

Talentovaný futbalista si prešiel všetkých desať finálových gólov. Je z nich nadšený. „Tento rok padli naozaj krásne góly. Všetkým strelcom držím palce a nech vyhrá ten najlepší,“ uviedol Artim.

Menší rozdiel medzi ligami Jarnú časť odštartuje v košickej Slávii, úvodný tréning treťoligistu je na programe 16. januára. Zatiaľ sa dvojnásobný víťaz ankety Gól roka pripravuje individuálne. „Mám ambície ísť o ligu vyššie, no i tretia liga je momentálne nesmierne kvalitná. Po reorganizácii prišli nové tímy, hráči a zápasy sú oveľa náročnejšie. Rozdiel je cítiť v rýchlosti i technike. Už to nie je typický dedinský futbal, ale všetko je na profesionálnejšej úrovni,“ porovnal.

Za druhou ligou podľa neho už nie je veľký skok ako v minulosti. „Neviem, ako to je na západe, ale východná tretia liga je nesmierne kvalitná. Pre mňa je to veľké plus, pretože sa porovnávam s náročnejšími súpermi. Verím, že aj tento fakt ma dokáže v blízkej dobe posunúť vyššie,“ prianím uzavrel Branislav Artim, dvojnásobný víťaz ankety Gól roka a útočník Slávie TU Košice.