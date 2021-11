Aston Villa ako prestupová stanica do Liverpoolu? Gerrard sa vyjadril aj ku Kloppovi

"Je nefér popisovať to ako prestupnú stanicu, ja to nikdy nepoviem," povedal Gerrard počas prvej tlačovej konferencie ako tréner Aston Villy.

Pred angažmánom v Glasgowe, s ktorým získal po dekáde majstrovský titul, pôsobil legendárny futbalista práve v Liverpoole, kde trénoval mládežnícke tímy.

"Liverpool má v Jürgenovi Kloppovi trénera svetovej úrovne. Ak by teraz podpísal doživotný kontrakt, nečudoval by som sa a prial by som mu to," povedal nový tréner Villy.