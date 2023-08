Kvalitnejší hráči a vyšší rozpočet. Gašparík vidí Dnipro ako favorita dvojzápasu

Trnavčanov čaká po postupe cez poľský Lech Poznaň boj s ukrajinským SC Dnipro-1. Tím, ktorý vypadol v 3. predkole Európskej ligy so Slaviou Praha, hrá svoje domáce stretnutia v Košiciach.

"Veľmi náročný zápas. Po takom dueli, kde bol plný štadión a veľa emócií sa vyhecovať na takýto ligový, keď vieme, že v stredu máme ďalší podobný zápas. Klobúk dolu pred chalanmi ako to odbojovali. Doteraz sme sa chystali na Podbrezovú," povedal po stretnutí brankár Dominik Takáč.

Hlavný tréner Michal Gašparík po odvetnom stretnutí s Lechom upriamoval pozornosť aj na duel v domácej Niké lige, keďže Trnavčania získali v prvých dvoch kolách iba jeden bod za remízu so Zlatými Moravcami (1:1).

"Ja som smutný, že nehráme so Slaviou Praha. Chcel som sa stretnúť s Ivanom Schranzom, ale druhýkrát za sebou nám to nevyšlo. V minulom roku sme vypadli s Rakowom. Tešíme sa na dvojzápas.

Naopak, generálka pred duelom so slovenským zástupcom sa Dnipru nevydarila, keď nestačilo v 4. kole ukrajinskej ligy na nováčika FK Obolon Kyjev (1:2).

"Bol to zážitok hrať pred takýmto publikom. Verím, že aj v stredu proti Dnipru to takto bude a aj výsledok bude podobný."

Kľúčom k úspechu bude, aby sa nedostali do hry, potom by sme strašne veľa behali bez lopty. Dávajú celej hre myšlienku a obraz hry záleží presne od týchto stredových hráčoch," povedal na predzápasovej tlačovej konferencii Gašparík.

Všetko sú to vzrastom nižší futbalisti od 160 do 170 centimetrov, majú nízke ťažisko, všetci sú agilní a výborne pracujú s loptou.

Duel sa bude hrať zrejme pred vypredaným hľadiskom, v predaji zostali posledné stovky lístkov.

Po bezpečnostnej porade uvoľnia v priebehu stredy do predaja aj vstupenky do zón susediacich so sektorom hostí, keďže ukrajinská strana zatiaľ predala svojím fanúšikom len niekoľko desiatok vstupeniek.

"Každý zápas je iný, tie emócie a atmosféra pred vypredaným hľadiskom sa však asi ani nedajú opísať.

Ženie nás to dopredu. Niekedy to nie je len o futbale, na Lech platilo srdce, bojovnosť a dvanásty hráč v hľadisku," uviedol stredopoliar Trnavčanov Martin Bukata.