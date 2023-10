Spartak trápia absencie v tíme. Proti favoritovi bude asi bez hrdinu z kvalifikácie

TRNAVA. Futbalistov Spartaka Trnava poženie v zápase druhého kola skupinovej fázy EKL proti Fenerbahce Istanbul dopredu vypredaný štadión. V hľadisku bude približne 17.500 divákov, zaplnený do posledného miesta má byť tiež sektor hostí. Domácim s najväčšou pravdepodobnosťou bude chýbať stopér Lukáš Štetina, ktorého trápi viróza. Na "andelov" čaká vo štvrtok od 21.00 h zatiaľ papierovo najkvalitnejší protivník tejto sezóny. Trhová hodnota hráčskeho kádra, v ktorom figurujú futbalové esá ako Džeko, Tadič, Batshuai, Fred, , presahuje úroveň 200 miliónov eur.

Fenerbahce navyše ťahá štrnásťzápasovú víťaznú sériu, v domácej súťaži má dokonca zo siedmich zápasov skóre 18:3. Favorit je jasný, tréner Spartaka Michal Gašparík vidí drobnú výhodu pre svoj tím aspoň v tom, že nie je pod výsledkovým tlakom a hrá doma pred zaplnenými tribúnami.

Netají sa tým, že na zápas zvolí podobnú zostavu, aká hrala v Dunajskej Strede, kde hostia vychádzali z hernej schémy, ktorú možno charakterizovať ako 5-1-3-1 s ofenzívne ladenými krajnými obrancami. Zostava ako v Dunajskej Strede "Po zápase v Dunajskej Strede sme sa sústredili hlavne na zregenerovanie. Mali sme štyri dni na oddych, potom už nemáme. Nebolo to veľmi ani o taktickej príprave, pretože zostava bude podobná tej, ktorá hrala v Dunajskej Strede. Aj systémovo to bude podobné, preto sme sa viac zamerali na to, aby chalani boli odpočinutí a mali energiu na zápas, ktorú budeme potrebovať. Dôležitejšie je zamerať sa na individuality v tíme súpera ako na systémovosť. Kvalita je tam vysoká, uvidíme, v akej zostave prídu, s ktorými hráčmi nastúpia. Nejaký zámer určite máme, zbrane neskladáme, vieme, že kde je naša pozícia oproti Fenerbahce, ale hráme doma a tu sa stalo už hocičo, boli tu všelijaké výsledky aj so silnými súpermi. Chcel by som, aby ľudia cítili, že hráči dali do toho všetko. Verím, že to bude z našej strany oduševnené, bojovné, organizované a možno sa nám podarí spraviť dobrý výsledok, nejaký bodík, pretože sériu majú fantastickú. Naposledy prehrali v príprave, štrnásť zápasov vyhrať, to nemá asi nikto v Európe. Vieme, že nás čaká ťažký súper, ale budeme makať," tvrdí trnavský kouč.

Škrt cez rozpočet mu spravila viróza u Lukáša Štetinu, ktorý zrejme nebude k dispozícii. Ľahšie problémy podobného rázu mal aj Sebastián Kóša. Ďalší stopér Andrej Djurič začal po problémoch s členkom trénovať len tento týždeň. Štetina s virózou "Môže naskočiť do zápasu. Uvidíme, ako bude v jeho priebehu potom so silami, ale až taký problém by to nemal byť. Mal ľahší výron, myslel som si, že už bude fit na Dunajskú Stredu, čo sa nepodarilo. Ubehli však ďalšie dni, dnes už trénoval. Mohol by to byť on, kto nastúpi do zápasu." Mimo hry zostávajú pre zdravotné problémy aj brankári Dobrivoj Rusov, Ľuboš Kamenár, na súpiske pre pohárové duely nie je ani Michal Šulla. Nedoliečení sú stredopoliar Martin Bukata a útočník Marco Djuričin.