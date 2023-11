História pražského futbalu: Kapitán Sparty si z trucu sadol na loptu, hráča Slavie bodli do stehna

„Bolo to na jar 1896. Štyria nadšení jednotlivci s kapitálom 4 zlatých vydali sa v jeden deň do matičky Prahy, aby uskutočnili dávny svoj ideál, zakúpenie vlastnej lopty. V dobe dnešného futbalového rozmachu ťažko pochopiť, s akými obeťami, zápalom a láskou sa priekopníci nového športu venovali jeho propagácii. Zakladajúci členovia dali športovému krúžku meno po práve rozpadnutom klube cyklistov – Meteor. Ihriskom bola priestorná Invalidovňa v Karlíne, odkiaľ sa už po tme vracali domov všetci, ktorí zaisťovali chod mladého Meteoru týždenným príspevkom 1 a neskôr 2 grajciare,“ písal v roku 1923 týždenník Sportovní věstník.

Po prvej svetovej vojne Meteor žiaril aj počas rokov 1923 až 1925 – hráči absolvovali veľmi úspešný zájazd do Francúzska, Španielska a Portugalska, raz skončili v majstrovskej súťaži tretí, patrili k zakladateľom profesionálnej súťaže, no už v roku 1927 vypadli, potom ešte raz v roku 1931, vtedy s jediným bodom na konte, a medzi elitu sa už nikdy nevrátili.

Niektoré dobové hlásenia však spomínali aj veľké neúspechy a krivdy, také podobné machináciám súčasných rokov. Milovníci športu a žurnalisti bili v prvej polovici 20. rokov na poplach v súvislosti so záchranou ihriska Radlického AFK, majiteľ pozemku totiž zomrel a dedičia ho dávali do dražby.

„V hlavách sokolských pracovníkov vznikla myšlienka založiť na Žižkove športový klub, ktorý by obyvateľom poskytoval nielen zábavu, ale zušľachťoval by aj dušu robotníckeho ľudu. Žižkov je odpradávna mestom proletariátu, ale proletariátu zdravého, schopného svojím nadšením a snahou postaviť sa po boku najintelektuálnejším pracovníkom... Na jar 1903 sa začalo s tréningovým cvičením. Hralo sa na priestranstve pred žižkovskou Kapslovnou, kde sa neskôr hrávala liga. Hralo sa len v civilných šatách a obyčajných topánkach. Na viac neboli peniaze. Tréningu sa v takých podmienkach nedarilo a tak nebojácni zakúpili potrebné veci na dlh. Zohnala sa aj látka na košele. Ukázalo sa, že Viktoria bude vedená duchom národným. Prvé košele boli červeno-biele, dnešné dresy sú tiež červeno-biele. Viktoria ani v zlých časoch nikdy svoje farby nezmenila,“ píše sa v publikácii 25 rokov SK Viktoria Žižkov, vydanej v roku 1928.

Navyše pojem profesionalizmus bol mierne honosný, stačilo, aby hráči zarábali minimálne 200 korún, i to len niektorí. A práve Union sa stal prvým amatérskym majstrom Československa, postupne sa však dostával do úzadia.

Bolo to veľkolepé turné, do Austrálie sa tím Bohemians vybral na jar 1927 ako vôbec prvý z kontinentálnej Európy.

História zeleno-bielych farieb AFK Vršovice, teda aj Bohemians, však siaha ešte hlbšie do minulosti, až do roku 1905.

„Najväčšie ťažkosti a starosti sme mali so získaním pozemku na hru, a to hneď od začiatku. Hneď ako sme po žatve obilia prebehli na zadnom poli pána Váchu, prišla jeseň a pluh premenil naše ihrisko na oráčinu. A tak sme zase ďalej putovali po celej Prahe od ihriska k ihrisku, stále však so snahou získať konečne to vlastné. To sa nám napokon vďaka láskavosti pána továrnika Waldesa a Občianskej záložne podarilo. Pamätníci zápasov na primitívne ohradenom poli môžu pochopiť, aké ťažkosti sme s úpravou ihriska mali. Vždy pred zápasom sme museli upravovať pôdu vyjazdenú vozmi, nanovo stavať brány,“ píše sa v klubovom almanachu z roku 1925.

Zástupcovia mesta Vršovice konečne dovolili domácim futbalistom výstavbu vlastného ihriska na vyhradenom pozemku v roku 1912, najväčšiu zásluhu na tomto úspechu mal podnikateľ Jindřich Waldes, majiteľ továrne Koh-i-noor a dlhoročný mecenáš klubu.