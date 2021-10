Kvalifikáciu nezačali úspešne, Slovenky proti favoritovi neskórovali

Kvalifikácia ME 2022 žien do 19 rokov

ALBUFEIRA. Slovenské futbalistky do 19 rokov prehrali v prvom zápase na turnaji 6. kvalifikačnej skupiny o postup na ME 2022 so Španielskom 0:3.

V prvom polčase skórovali Dianense Fiammová, Silvia Llorisová a v nadstavenom čase uzavrela gólový účet zápasu striedajúca Ainhoa Delgadová.

V ďalšom zápase organizátor z Portugalska prehral s Českom 1:2, keď sa dvakrát strelecky presadila Střížová. No a práve Češky budú ďalším súperom zvereniek trénera Jozefa Jelšica. Zápas sa odohrá v piatok 22. októbra.