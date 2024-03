V Španielsku i Portugalsku vyčíňali fanúšikovia, musela zasiahnuť polícia

Vtrhli do reštaurácie, kde sedeli fanúšikovia z hlavného mesta a jedného z nich museli potom so zraneniami transportovať do nemocnice.

Baskická polícia, známa pod názvom Ertzaintza, potom upokojovala situáciu aj na štadióne San Mamés, keď ju výtržníci napadli fľašami, petardami a inou pyrotechnikou.