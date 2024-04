Slovákom sa tisli slzy. Jeden dostal najvyššiu známku, druhý sa cítil ranený, ale hrdý

BRATISLAVA. Práve v sobotu, v deň veľkého finále, oslavoval Dominik Greif narodeniny: 27 rokov. Veril, že to bude jeho deň.

„Finále je v deň mojich narodenín, je to napísané vo hviezdach, stane sa to. Tak dúfajme, že sa to stane,“ vravel.

V priebehu celého zápasu pôsobil Dominik Greif veľmi pokojne a isto. Mal dobré zákroky, bol oporou tímu.