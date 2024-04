Mallorca má v soutěži skromnější úspěchy, trofej vyhrála pouze v sezóně 2002/2003, kdy zdolala 3:0 Huelvu a ještě se dvakrát dostala do finále, a to v letech 1990/91 a 199/98. V tomto ročníku lehounce zaváhala proti Tenerife, kde to došlo do prodloužení a v semifinále proti Realu Sociedad musely rozhodnout až penalty.Boiro – Mallorca 0:4Valle Egüés – Mallorca 0:3Burgos – Mallorca 0:3Tenerife – Mallorca 0:1 ppMallorca – Girona 3:2Mallorca – Real Sociedad 0:0, 1:1, 5:4 pen.