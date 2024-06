Uvedomujú si, že sú outsideri. Slovinci chcú proti Dánom odplatu z kvalifikácie

Dáni prichádzajú do Nemecka s trojzápasovou víťaznou šnúrou, no solídnu formu má aj ich protivník. Slovinsko, ktoré sa na kontinentálny šampionát prebojovalo po 24 rokoch, neprehralo šesť duelov v rade.

Mužstvo sa pod jeho vedením prebojovalo na ME 2020 do semifinále, kde prehralo 1:2 s Anglickom po predĺžení.

Dáni sa budú v Nemecku spoliehať na kvality brankára Kaspera Schmeichela a v poli na os hráčov z klubov Premier League - Pierre-Emile Höjbjerg, Christian Eriksen, Rasmus Höjlund.

Lekársky tím Slovincov má plné ruky práce, aby dal dokopy viacero hráčov, ktorých trápia rôzne šrámy. Otáznik visí nad štartom obrancov Petu Stojanoviča a Mihu Blažiča a stredopoliarov Benjamina Verbiča a Sandiho Lovriča.

"Od prvého zrazu bol náš cieľ čo najlepšie sa pripraviť na úvodný zápas šampionátu. Dva prípravné súboje nám poskytli informácie, čo musíme zlepšiť. Z histórie vieme, aké dôležité je úspešne začať turnaj.

Na jednej strane sa môžete odraziť k postupu do vyraďovacej fázy, no prípadná prehra môže túto snahu ´zabetónovať´ a to určite nechceme," uviedol ľavý obranca Erik Janža v rozhovore pre portál footballplanet.si.