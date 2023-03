Slovanu sa zranila zimná posila, zápas v púchovskom snehu nedohrali

PÚCHOV. Zápas druhej ligy medzi MŠK Púchov a Slovan Bratislava U21 prerušili po prvom polčase pre nespôsobilý terén.

Celé prvé dejstvo sa hralo v hustom daždi, ku ktorému sa počas prestávky pridalo sneženie. Rozhodcovia odložili štart druhého polčasu o desať minút, napokon rozhodli o prerušení.

Stretnutie sa teda dohrá v náhradnom termíne, na ktorom sa musia kluby dohodnúť.

„Je to určite správne rozhodnutie. Treba dbať na zdravie hráčov, po pätnástich minútach takéhoto sneženia je terén nespôsobilý. Bolo by to aj na škodu futbalu,“ uznal pre Futbalnet TV tréner Slovana U21 Vladimír Gála.