Aj na Severe poznajú Lobotku a Škriniara. Slováci nás môžu potrestať, vraví Švéd z Trnavy

Pre Sportnet o tom porozprával švédsky hráč v službách Spartaka Trnava HUGO AHL . Dvadsaťdvaročný záložník prezradil aj to, ako sa mu páči na Slovensku a čo ho prekvapilo v tunajšej gastronómii.

Zápas proti Slovákom vonku bude najnáročnejší zápas, aký bude Švédsko hrať v tomto ročníku v Lige národov. Všetci uvedomujú, že to nebude jednoduché, ale stále veria, že Švédi to zvládnu.

Švédi nie sú veľmi nadšení, že sú v C divízii Ligy národov. Veria, že vyhrajú čo najviac zápasov a sú si vedomí, že v tejto skupine je ich najťažším súperom práve Slovensko.

Slovensko má výhodu, že hrá doma a bude mať podporu divákov. Myslím si však, že Švédi budú chcieť hrať konštruktívne a budú útočiť, môže to byť otvorený zápas.

Švédsko však má veľa perspektívnych mladých hráčov. Páči sa mi, ako hrá Sebastian Nanasi, ktorý nedávno prestúpil z Malmö do Strasbourgu. Aj o ňom si myslím, že si ho čoskoro všimnú tie najväčšie kluby. Posledný mesiac vo Francúzsku bol vo skvelej forme a dúfam, že bude hrať aj v Bratislave.

Najprv nastupovala v rozostavení 4-4-2, potom to zmenili na 4-3-3, ale to veľmi nefungovalo. Najlepší hráči nedokázali potvrdiť kvality v zápasoch.

Prišla zmena trénera, od tohto roku vedie reprezentáciu nový kouč Jon Dahl Tomasson. On priniesol trochu iný štýl, ale myslím si, že mužstvo je stále ďaleko od toho, ako by chcelo hrať a aké silné by malo byť v defenzíve.

Musia ešte veľa pracovať, aby dokázali vyťažiť maximum z týchto hráčov.