Tarkovič vníma postupové ciele ako výzvu, radikálne rezy nechystá

BRATISLAVA. Staronový tréner slovenskej futbalovej reprezentácia Štefan Tarkovič hodlá pokračovať a nadviazať na svojom poste v práci, ktorú pri mužstve doposiaľ vykonal. Ciele stanovené vedením Slovenského futbalového zväzu (SFZ) postúpiť z C-divízie Ligy národov, respektíve, na EURO 2024 vníma ako výzvu. Na štvrtkovom stretnutí s médiami po opätovnom vymenovaní na post potvrdil, že bude pokračovať s rovnakým realizačným tímom ako doteraz. "Už som to viackrát povedal, je to veľká česť robiť trénera reprezentácie krajiny, v ktorej sa človek narodí. Som rád, že výkonný výbor na čele s prezidentom mi dali možnosť pokračovať. Je to zodpovednosť, " povedal Tarkovič.

Okrem neho SFZ oslovil bývalého kouča reprezentácie Vladimíra Weiss st. Štyridsaťosemročný staronový tréner SR v tom problém nevidí: "Poviem to zo svojho pohľadu. Nevidím problém, ako to bolo celé zrealizované. Mne sa skončila zmluva a vnímam, že VV mal priestor na to, aby sa rozhodoval, ako pôjde futbal ďalej. Vážim, si, že hlasovanie VV bolo 14:0. VV mohol osloviť aj piatich kandidátov. Nevnímam to negatívne."

Tarkovič: Čo nám nefungovalo, chcem odstrániť V reprezentačnom realizačnom tíme tak budú ako asistenti pokračovať bývalí reprezentanti Marek Mintál aj Samuel Slovák: "Oslovil som všetkých členov realizačného tímu osobne. Vysvetlil som im situáciu a všetci chcú so mnou spolupracovať osobne. Nemalo by sa tak meniť." Prezident SFZ Ján Kováčik v stredu informoval, že v zmluve trénera sú stanovené výkonnostné ciele, najmä postúpiť do B-divízie Ligy národov. Respektíve aj na EURO 2024 do Nemecka, keďže mu zmluva platí do konca roka 2023.

"Urobím všetko, aby sme naplnili postupové plány. V lete je tu edícia Ligy národov, nie je to ľahká súťaž, ale myslím si, mužstvo má na postup z C-divízie. Vravím, že v B-divízii je naše miesto. Je dôležité takéto zápasy vyhrávať, je dôležité, aby sa to mužstvo naučilo. To nám pomôže aj v kvalifikácii na EURO. Je to výzva, urobím maximum, aby mužstvo bolo úspešné. A to, čo nám nefungovalo, chcem odstrániť," vysvetlil bývalý asistent Jána Kozáka pri národnom tíme.