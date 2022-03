Tarkovič vynechal tradičné opory. Do reprezentácie nominoval dvoch nováčikov

Chcem, aby v tomto dvojzápase dostali väčší priestor aj ďalší hráči. Čakajú nás prípravné zápasy s vysokou úrovňou so súpermi, ktorí sú kvalitní. Je to pre nás veľmi dobrá, prínosná konfrontácia.

Nie sú to zápasy o body, tlak bude menší. Pre mňa je výzva posúvať výkonnosť mužstva na vyššiu úroveň. Súčasne chceme do mužstva zapracovať hráčov, aby perspektívne vytvorili konkurenciu. Radi by sme nadviazali na trend z jesene, kde mali naše výkony stúpajúci trend," objasnil svoj zámer hlavný tréner.

Tarkovič má nováčikov dobre zmapovaných, Regáli ho upútal výkonmi vo Fortuna lige, typologicky vhodný je pre neho aj Herc.