K šesťdesiatke Weissovi gratulujeme a posielame predplatné na Voyo (tréneroviny)

BRATISLAVA. Videli ste, ako hral Slovan na Celticu? Nevadí, to takmer nikto. Akoby povedal Machalala, videli ste to? Boli ste tam? Slovan však v lige zvládol ďalšieho nepríjemného súpera a odoláva tlaku Žiliny s Dunajskou stredou.

ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 2:1

Ružomberok je ako lopata od deda k narodeninám. Nechceš to dostať, lebo to znamená len drinu. A Slovan mal v nohách a hlavne v hlave Celtic Park.

Slovan má šťastie, že horší výkon v stredu predviedlo už len VOYO. Ale zase, čo by dali ostatné kluby za to, keby mohli v Lige majstrov vyfasovať päťku na Celticu.

Chrienovi síce penaltu Takáč chytil, na dorážku však nemal nárok. Penalta sa pískala aj na druhej strane a dopadla rovnako. Ťapaj ju Tigranovi chytil a Makova dorážka skončila v sieti.

Robo sa však z pokutového kopu tak tešil, že vbehol do šestnástky o trochu skôr a to sa rovná ofsajd. Tigran svoje zaváhanie napravil, keď utiekol Mojžišovi a poslal takú krížnu loptu, že ju Gabriel mohol buď pustiť do čistej gólovky Strelcovi, alebo to trápenie ukončiť.



FC Košice - MŠK Žilina 1:2

3889 divákov

Ak by som chcel zle citovať autora výroku, ako ministerka Dolinková, povedal by som, že živý bič plieska na konci, ten sa smeje najlepšie. Žilina na východe krajiny ukázala to, čo Spartaku pred týždňom chýbalo. Reálnu snahu zobrať si domov viac ako ten jeden bod.