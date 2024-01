Dobré správy pre futbalové Michalovce: Návrat Igora Žofčáka a predĺženie zmluvy Žigu Frelihu

„Musíme zlepšiť niektoré veci, ktoré nám robili problém a keď to urobíme, tak víťazstvá prídu. Myslím efektivitu, súdržnosť, silu a emóciu, ktoré vložíme do výkonov. Prioritou je nájsť jedného či dvoch strelcov, jedného hráča do stredovej formácie a jedného do defenzívy.

Zatiaľ to bude len o prihrávkach a ľahkej streľbe, súbojom sa ešte budem vyhýbať. Bol by som veľmi rád, keď budem zdravý, aby som chlapcom aj klubu pomohol zachrániť ligu pre Michalovce. Ideme za spoločným cieľom,“ povedal dobre naladený veterán slovenských prvoligových trávnikov.

Pozitívnou správou je podľa Struhára predĺženie zmluvy so slovinským brankárom Žigom Frelihom. „Žiga s nami predĺžil zmluvu do konca sezóny a tým sa nám podarilo stabilizovať brankársky post, ktorý bol tiež problémový,“ dodal Struhár.

Zatiaľ ešte nechcel prisľúbiť, že bude naplno pripravený už na prvý jarný zápas. „Ešte je to otvorené, ukáže sa to v ďalších týždňoch. Uvidíme ako dopadne rekonvalescencia, ale verím, že ten gól v štyridsiatke ešte v prvej lige dám,“ dodal Žofčák s úsmevom.

Na návrat Žofčáka a najmä jeho prihrávky sa teší aj útočník Matúš Marcin, ktorý na jeseň zaznamenal 6 gólov a bol ťahúňom Zemplínčanov.

„Celú jeseň sme si hovorili, že už musíme zvíťaziť a víťazstvo by to celé mohlo zlomiť, nevyšlo to. Možno o to s väčšou chuťou pôjdeme do prípravy a jarnej časti a najlepšie by bolo, keby sme to zlomili hneď na úvod v Podbrezovej,“ zdôraznil Marcin.

Ako dodal, verí že manažment a realizačný tím zamakal a zamaká na posilách a Michalovčania sa nebudú musieť obzerať za seba.

„Nechceme sa obzerať na Zlaté Moravce za nami, pozeráme sa na seba. Ak budeme podávať dobré výkony a body budú pribúdať, tak si myslím, že sa budeme môcť pozerať skôr na tie mužstvá pred nami.“

Sústredenie v Turecku

Príprava pre hráčov začala už počas sviatkov, keď museli plniť individuálne plány, ktoré im zadal trénerský štáb.

„Musím chlapcov pochváliť, lebo poctivo posielali reporty. Mali tam bežeckú a silovú časť. Uvidíme počas testov v najbližších dňoch, čo to v nich zanechalo a ak bude všetko dobré, tak by sme sa hneď mohli pustiť do herného tréningu, lebo prestávka je krátka,“ pochválil plnenie individuálnych plánov tréner Struhár.

Ten aj v prvý deň prípravy napriek poriadne mrazivému počasiu so silným vetrom „vyhnal“ svojich zverencov na prvý tréning: „Vyšlo to tak, že nám trošku prituhlo. Ale aj chlapcom, aj nám už bolo pridlho, takže sa všetci tešíme na prvý tréning. Dúfam, že to nebude mať vplyv na nejaké svalové zranenia.“