Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov má v tomto asociačnom termín na programe dva zápasy. Prvý už odohrala na pôde Španielska, kde prekvapujúco vyhrala 2:0 po góloch Timoteja Jambora a Adriana Kaprálika. Slovenskí reprezentanti odohrali výborný zápas a zaslúžene zvíťazili.



Dnes ich čaká o poznanie jednoduchší súpera z Malty. Každopádne to naši reprezentanti jednoduché mať nebudú. Slovensko je v tomto zápase faovritom, ale hráči to musia potvrdiť na ihrisku.